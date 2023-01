Fiducial Real Estate : la structure financière reste saine

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé hors taxes de Fiducial Real Estate sur l'exercice s'établit à 84,7 millions d'euros en 2022 (80,4 ME sur l'exercice précédent) soit une progression de +5,3%.

Le chiffre d'affaires de la Foncière progresse sur l'exercice de 2,7 ME passant de 63,7 ME à 66,4 ME, soit une progression de +4,2%. Le chiffre d'affaires de l'activité Prestataires passe de 16,7 ME à 18,3 ME, soit une hausse de 9,3%.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 37,3 ME (35,2 ME l'an dernier), soit une hausse de +5,9%. Le taux de marge est stable à 44%.

Le résultat opérationnel s'établit pour sa part à 36,7 ME (35,1 ME l'exercice précédent).

Le résultat net part du Groupe ressort à 35,2 ME (29,9 ME l'exercice précédent). Le résultat net part du Groupe, hors effets de change, passe ainsi de 29,6 ME à 31,9 ME.

La structure financière est saine au 30 septembre 2022, et le Groupe dispose des lignes de crédits nécessaires pour continuer son développement.

Perspectives

Fiducial Real Estate poursuit le développement de son activité Foncière. Elle s'appuie sur un carnet de commandes de projets immobiliers destinés à accompagner la croissance de ses clients, et sur des lignes de financement lui permettant de saisir des opportunités.

La société reste sélective dans le choix de ses investissements afin de maintenir un niveau de rentabilité satisfaisant. Une vigilance particulière est apportée sur la maîtrise du coût des projets immobiliers lors des négociations.

La société reste confiante sur le moyen/long terme. Des opérations de développement destinées à renforcer ou compléter notre offre restent d'actualité tant pour le développement de nouvelles opérations patrimoniales, de gestion de véhicules pour compte de tiers que pour l'activité de gestion et transactions immobilières.