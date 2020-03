Fiducial Real Estate : l'AG se tiendra à huis clos

(Boursier.com) — Fiducial Real Estate, annonce que, dans le cadre des restrictions de circulation et des mesures de confinement imposées par le Gouvernement, son Assemblée générale ordinaire annuelle du mardi 31 mars (11h), se tiendra exceptionnellement à huis clos.

Dans ce cadre, et afin de faciliter la participation des actionnaires, la société a décidé d'accepter la transmission des votes par correspondance. Le formulaire de vote par correspondance est téléchargeable sur le site internet du groupe à la rubrique "Espace Actionnaires". Pour être comptabilisé, ce formulaire, complété et signé, devra être réceptionné chez Fiducial Real Estate (Service Juridique - 38, rue Sergent Michel Berthet - CS 50614 - 69258 Lyon Cedex 09) au plus tard 3 jours avant la tenue de l'Assemblée.