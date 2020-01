Fiducial Real Estate : 30 ME de résultat net part sur l'exercice

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé hors taxes de Fiducial Real Estate pour l'exercice s'établit à 82,3 millions d'euros (77,3 ME sur l'exercice précédent), soit une progression de +6.5%.

Le chiffre d'affaires de la Foncière progresse sur l'exercice de 2,4 ME passant de 58,2 ME à 60,6 ME soit +4%. Cette progression se répartit entre les revalorisations des loyers et l'incidence des nouvelles livraisons. Le chiffre d'affaires de l'activité Prestataires est en progression de 2,6 ME passant de 19,1 ME à 21,7 ME (+14%). Cette augmentation concerne, principalement, une progression des honoraires de souscription sur l'activité de collecte des parts de SCPI. Rappelons que Fiducial Gérance gère 20 véhicules de placement représentant une valeur actifs immobiliers de 1.7 MdsE et 97 ME de revenus locatifs.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 34,7 ME (33,4 ME sur l'exercice précédent), soit une progression de 4%. Le résultat opérationnel ressort à 33,7 ME (33,2 ME l'exercice précédent).

Le résultat net part du Groupe est de 30 ME (26,2 ME l'exercice précédent). Il intègre des effets de change positifs liés à la baisse de l'Euro par rapport au Dollar et au Franc Suisse. Hors effets de change, le résultat net part du Groupe passe de 25 ME à 26,1 ME.

Le groupe a réalisé sur l'exercice des investissements totaux à hauteur de 25,4 ME financés par des dettes sécurisées sur le long terme. Sa structure financière présente au 30 septembre 2019 une situation saine et le groupe dispose des lignes de crédits nécessaires pour continuer son développement.

Perspectives

Fiducial Real Estate, de par sa structure financière, et son carnet d'opérations en cours, a l'opportunité de poursuivre son développement notamment par le rachat ou la construction de locaux et par l'intégration d'activités venant compléter l'offre immobilière.

Le Groupe reste à l'écoute des opportunités qui vont se présenter, et continuera de veiller à la sélectivité des immeubles tant en terme de rendement que de valorisation future.