Fiducial Real Estate : 20 ME de bénéfices au 1er semestre

(Boursier.com) — Pour le 1er semestre, le chiffre d'affaires consolidé de Fiducial Real Estate s'établit à fin mars 2022 à 42,2 millions d'euros (40,9 ME au titre du 1er semestre 2020/2021), soit une progression de 1,3 ME.

Fiducial Real Estate gère deux activités distinctes celle de Foncière (location d'immeubles) et celle de Prestataires (technique et gestion de biens). Le chiffre d'affaires de l'activité foncière progresse sur le semestre pour s'établir à 32,9 ME (31,4 ME en 2020/2021) en augmentation de 1,5 ME (+4.7%). Cela se répartit entre les livraisons de nouvelles opérations et les revalorisations de loyers. Le chiffre d'affaires de l'activité Prestataires est quasiment stable, s'établissant à 9,3 ME (9,5 ME pour l'exercice précédent).

Le résultat opérationnel courant est en hausse de +0,5 ME atteignant 19,8 ME (19,3 ME à fin mars 2021). Le résultat opérationnel ressort à 19,8 ME (18,8 ME l'an dernier). La maîtrise des coûts et des risques explique cette progression. Ramené au chiffre d'affaires la marge sur le résultat opérationnel courant est quasiment stable à 47%.

Le coût de l'endettement financier est de 2,3 ME (2,6 ME en 2021 en lien avec le désendettement du Groupe).

Le résultat net part du groupe ressort pour le semestre à 20,7 ME (15,2 ME l'an dernier). Il intègre un effet de change positif de 3,9 ME alors que cet effet de change était négatif de 1 ME sur le 1er semestre 2020/2021. Le résultat net par action est de 8,57 euros.

Perspectives

A ce stade, Fiducial Real Estate ne constate pas d'effets directs liés au conflit en Ukraine sur sa performance.

Au vu des perspectives actuelles, le chiffre d'affaires de l'exercice devrait s'inscrire dans une fourchette entre 83 et 84 ME.