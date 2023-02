Fiducial Office Solutions : vise 225 ME de chiffre d'affaires consolidé pour 2022-2023

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Fiducial Office Solutions s'établit à 56,3 millions d'euros pour le 1er trimestre de l'exercice, en hausse de +3,5% par rapport à N-1.

En France, Fiducial Bureautique progresse de 4,6% tandis que la Belgique recule suite à l'intégration d'IPL Business. L'environnement macro-économique continue d'être impacté par les effets indirects de la crise en Ukraine (hausse des prix des matières premières et de l'énergie, difficultés d'approvisionnements, ruptures de produits etc...).

Fiducial Office Solutions poursuit sa dynamique de croissance sur le trimestre en continuant d'augmenter ses parts de marchés mais de façon plus modérée que sur l'exercice précédent, du fait du ralentissement lié à la conjoncture économique. La croissance de l'activité concerne principalement le segment des moyennes et grandes entreprises.

Le lancement du nouveau catalogue 2023, la finalisation de la migration des clients sur la nouvelle plateforme digitale ainsi que l'élargissement de l'offre produits doivent favoriser cette tendance sur les mois à venir.

Compte tenu des incertitudes sur l'évolution des comportements des consommateurs dans un contexte d'inflation et des répercussions économiques du conflit en Ukraine, il est encore difficile de prévoir avec précision quel sera l'impact de l'environnement macro-économique sur notre activité du prochain exercice. Cependant, l'exercice 2022-2023 de Fiducial Office Solutions devrait atteindre un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 225 ME, et présenter un résultat opérationnel consolidé d'un niveau similaire à celui de l'exercice 2021/2022, compte-tenu de l'inflation des prix et d'un niveau de charges opérationnelles en hausse dû à la croissance attendue de notre activité.