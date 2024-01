Fiducial Office Solutions reste résiliente dans un marché en régression

(Boursier.com) — Pour l'exercice 2022-2023, Fiducial Office Solutions réalise un chiffre d'affaires consolidé de 222,1 millions d'euros (215 ME un an plus tôt).

Le résultat opérationnel courant est de 5,3 ME, soit 2,4% du chiffre d'affaires (3,2 ME en 2022). Le résultat opérationnel de Fiducial Office Solutions s'établit à 2,8 ME (2,1 ME sur l'exercice précédent).

Le coût de l'endettement financier étant de -0,1 ME, le résultat net consolidé, part du groupe, s'établit à 2,6 ME et représente 1,21 euro par action (1,9 ME en 2022 ; 0,87 euro par action).

Au 30 septembre, la structure financière de Fiducial Office Solutions reste très solide avec des capitaux propres de 80,9 ME et des passifs à long terme de 3 ME.

Perspectives

Depuis la clôture du dernier exercice, l'activité de Fiducial Office Solutions a continué d'être résiliente dans un marché en régression, lié à la conjoncture économique et à la baisse de l'inflation.

D'après les projections macro-économiques publiées par la Banque de France en décembre 2023, l'inflation devrait continuer à diminuer pour s'établir à 2,5% en 2024 et atteindre 2% en 2025. Par ailleurs, la croissance prévue du PIB resterait limitée en 2024, en se situant autour de 0,9% avec un raffermissement à horizon 2025 à 1,3%. " Nous avons pris les dispositions pour mener à bien tous nos projets et accélérer la transformation digitale de l'entreprise. Notre solidité financière nous permettra de participer à la consolidation de notre marché, en saisissant les opportunités qui pourraient se présenter", explique Fiducial Office Solutions.

Pour l'exercice 2023-2024, le groupe devrait atteindre un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 227 ME et présenter un résultat opérationnel consolidé d'un niveau similaire à celui de l'exercice 2022-2023, soit 2,8 ME.

Rappelons que l'action Fiducial Office Solutions est actuellement sur un cours de 28 euros.