Fiducial Office Solutions reprend IPL Business en Belgique

Crédit photo © Alexandra Saintpierre

(Boursier.com) — Fiducial Office Solutions renforce ses positions et poursuit son développement en Europe en reprenant les activités d'IPL Business, acteur historique belge.

Avec sa filiale, implantée en Belgique depuis plus de 25 ans, Fiducial Office Solutions et IPL Business constituent ainsi un nouvel ensemble, 100% belge, qui couvre l'intégralité du territoire et proposera une offre élargie en solutions de bureau et mobilier. En plus de profiter de l'ensemble de services habituels, les clients peuvent compter sur des conseillers toujours disponibles, proches d'eux, et disposeront prochainement d'une plateforme digitale moderne et conçue pour répondre à tous leurs besoins. Enfin, les clients ont également accès à un service complet hors catalogue et ont la possibilité de faire appel à des services logistiques personnalisés.

Ce rapprochement s'est fait très naturellement, nous partageons les mêmes valeurs, celles de de la satisfaction client. Les convergences ont été immédiates. Aujourd'hui nous sommes fiers et enthousiastes de la constitution de ce nouvel ensemble 100% belge , a déclaré Germaine Delmez, pour Fiducial Office Solutions Belgique.

Exclusivement basés en Europe (Belgique, France et Luxembourg), les 650 collaborateurs de Fiducial Office Solutions accompagnent près de 65.000 clients, de la Très Petite Entreprise aux Grands Comptes, en les guidant dans leurs achats de mobilier et fournitures de bureau. Pour sa part, IPL Business, acteur belge depuis plus de 30 ans, est spécialisé dans les fournitures de bureau, le mobilier de bureau et les solutions d'impression Ricoh.