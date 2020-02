Fiducial Office Solutions : rendez-vous à Lyon

Fiducial Office Solutions : rendez-vous à Lyon









(Boursier.com) — Les actionnaires de Fiducial Office Solutions sont informés que l'Assemblée générale ordinaire annuelle de la société se tiendra le 31 mars 2020, à 15h30, à Lyon à l'effet de délibérer sur l'approbation des comptes annuels et consolidés arrêtés à la date du 30 septembre 2019.

Des formulaires de vote, outre documents annexes, sont adressés aux actionnaires qui en font la demande par écrit et reçue ou déposée, à la Direction Nationale Administrative - Direction Juridique (38, Rue Sergent Michel Berthey, 69258 Lyon Cedex 09), au plus tard 6 jours avant la date de la réunion. Ils devront impérativement parvenir à la société au plus tard 3 jours avant l'Assemblée. De même que les actionnaires peuvent demander par écrit à la Direction Nationale Administrative - Direction Juridique, l'envoi des documents et informations mentionnés au code de commerce.