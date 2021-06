Fiducial Office Solutions : prudent pour l'exercice 2020-2021

Crédit photo © Alexandra Saintpierre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020-2021, Fiducial Office Solutions est parvenu à réaliser un chiffre d'affaires consolidé de 96,4 millions d'euros sur l'ensemble de ses marchés. A périmètre comparable hors Veoprint, cédée le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires progresse de +1,8% par rapport au même semestre de l'exercice N-1.

Le résultat opérationnel du 1er semestre s'établit à 2,6 ME (1,1 ME un an plus tôt). Le bénéfice consolidé part du groupe ressort à 2,5 ME.

La structure financière de Fiducial Office Solutions reste solide au 31 mars 2021, avec des capitaux propres de 76,9 ME et des passifs financiers à long terme de 2,5 ME.

Perspectives

Fiducial Office Solutions estime difficile de prévoir avec précision quel sera le rebond de l'activité économique sur les derniers mois de notre exercice. Le redémarrage sera fonction du succès de la campagne de vaccination et de la libération de tous les secteurs économiques à compter du mois de juin 2021.

" Nous envisageons un redressement régulier de nos ventes à compter de cette date, avec un retour à la situation avant la crise sanitaire pour juillet 2021 ", indique le management qui poursuit : " Pour l'exercice 2020-2021, nous prévoyons un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 185 ME et un résultat opérationnel consolidé en hausse par rapport à N-1 ".