Fiducial Office Solutions maintient sa prévision pour l'exercice 2021-2022

(Boursier.com) — La reprise économique amorcée en 2021 s'est poursuivie jusqu'en décembre 2021 avec une croissance du PIB en France estimée à 7% sur l'année 2021. Cette croissance s'est accompagnée d'une forte inflation des prix des matières premières qui a débuté sur le deuxième semestre 2021 et s'est accentuée avec la crise en Ukraine début 2022. La croissance du PIB en France au cours du premier trimestre 2022 a été nulle, impactée par une inflation qui atteint 4,5% au 31/03/2022 avec notamment le prix de la pâte à papier en hausse de 59% par rapport à N-1.

Le conflit en Ukraine n'a pas eu d'effet direct sur la performance de Fiducial Office Solutions à ce jour, compte tenu de l'absence de clients en Ukraine ou en Russie et d'achats très limités dans ces deux pays mais des impacts indirects conjoncturels (inflation des prix des matières premières et de l'énergie, difficultés d'approvisionnement, ruptures de produits etc...) avec un ralentissement économique attendu au cours des trimestres à venir.

Dans cet environnement économique incertain, Fiducial Office Solutions a poursuivi sa croissance avec un chiffre d'affaires consolidé de 111 millions d'euros sur le semestre, en progression de +15,2% par rapport au 1er semestre de l'exercice N-1. A périmètre comparable, hors acquisition d'IPL Business, le chiffre d'affaires consolidé progresse de +12,6% par rapport au 1er semestre de l'exercice N-1.

Le résultat opérationnel courant recule à 2,6 ME (2,7 ME à fin mars 2021). Le résultat opérationnel ressort à 2 ME (2,6 ME l'an dernier).

Le résultat net est de 1,9 ME (2,5 ME au 31 mars 2021).

La structure financière de Fiducial Office Solutions reste solide au 31 mars, avec des capitaux propres de 78,8 ME et des passifs financiers à long terme de 4,2 ME.

Perspectives

Compte tenu des incertitudes sur l'évolution future des comportements des consommateurs et des impacts économiques du conflit en Ukraine, il est encore difficile de prévoir avec précision quel sera l'impact de l'environnement macro-économique sur notre activité au cours des prochains mois de l'exercice.

Néanmoins, Fiducial Office Solutions maintient sa prévision pour l'exercice 2021/2022. Le groupe devrait atteindre un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 205 ME, et présenter un résultat opérationnel consolidé d'un niveau similaire à celui de l'exercice 2020/2021 en tenant compte de l'inflation des prix et d'un niveau de charges opérationnelles en hausse dû à la croissance attendue de l'activité.