Fiducial Office Solutions : la structure financière reste solide

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Fiducial Office Solutions est en progression, à 117,3 millions d'euros au 31 mars 2023, terme du 1er semestre.

Le résultat opérationnel à cette date s'établit à 2,4 ME (2 ME au 31/03/2022). L'amélioration provient essentiellement des coûts d'intégration liés à la fusion de la société IPL business qui avaient pénalisé le résultat de Fiducial Office Solutions au 31 mars 2022.

Le bénéfice consolidé part du groupe s'élève à 2,3 ME (1,9 ME un an plus tôt)

La structure financière de Fiducial Office Solutions reste solide au 31 mars 2023, avec des capitaux propres de 80,5 ME et des passifs financiers à long terme de 5,2 ME.

Perspectives pour les 6 derniers mois de l'exercice

Compte tenu des incertitudes sur l'évolution future des comportements des consommateurs et des répercussions économiques du conflit en Ukraine, il est encore difficile de prévoir avec précision quel sera l'impact de l'environnement macro-économique sur l'activité au cours des prochains mois de l'exercice.

Néanmoins, Fiducial Office Solutions maintient sa prévision pour l'exercice 2022-2023. Fiducial Office Solutions devrait atteindre un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 225 ME, et présenter un résultat opérationnel consolidé d'un niveau similaire à celui de l'exercice 2021/2022 en tenant compte de l'inflation des prix et d'un niveau de charges opérationnelles en hausse dû à la croissance attendue de l'activité.