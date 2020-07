Fiducial Office Solutions : la crise sanitaire affecte l'activité au 3e trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Fiducial Office Solutions s'établit à 132,6 millions d'euros sur 9 mois (147,56 ME un an plus tôt). La crise sanitaire liée au COVID-19 a fortement impacté le chiffre d'affaires du 3e trimestre avec une baisse de -24,7% à 35,19 ME par rapport au 3e trimestre en N-1 (46,71 ME).

En cumulé à fin juin 2020, la baisse des ventes dans l'activité distribution est plus forte en France qu'en Belgique et au Luxembourg. Ces deux pays ont connu moins de restrictions pour la vente des masques et du gel hydroalcoolique qu'en France. Par ailleurs l'arrêt de l'économie y a été moins brutal.

Veoprint, dont les clients sont dans le secteur de l'évènementiel et de la communication, et Fiducial Office Stores, dont les magasins ont été fermés pendant la période de confinement, ont le plus souffert du ralentissement de l'activité économique. L'activité distribution s'est rapidement redressée dès la fin du confinement. Le mois de juillet confirme cette tendance encourageante.

La décision de rendre obligatoire le port du masque dans les lieux publics clos dès le 20 juillet et le maintien des gestes barrière dans les entreprises, pour se prémunir du risque d'une seconde vague de corona virus, devraient soutenir la vente des produits d'hygiène et de sécurité au cours du quatrième trimestre.

Perspectives

Pour l'exercice 2019-2020, Fiducial Office Solutions prévoit un chiffre d'affaires consolidé proche de 175 ME, et un résultat opérationnel consolidé en baisse modérée par rapport à N-1.