Fiducial Office Solutions confiant pour la fin d'exercice

Crédit photo © Alexandra Saintpierre

(Boursier.com) — Au terme des 9 derniers mois, le chiffre d'affaires consolidé de Fiducial Office Solutions s'établit à 144,1 millions d'euros (132,6 ME au 30 juin 2020). A périmètre comparable (cession de Veoprint le 30/09/2020 et acquisition d'IPL Business le 30/04/2021), la progression est de +10,4%.

IPL Business a réalisé un chiffre d'affaires de 6 ME au titre de son dernier exercice 2020. Son intégration opérationnelle au sein de la filiale Belge est prévue pour le 31/03/2022. L'activité distribution de fournitures de bureau et de mobilier a bien repris sur le 3e trimestre grâce au redémarrage de l'activité économique et au dynamisme des équipes commerciales. Il en est de même pour les ventes du magasin lyonnais qui ne subit pas cette année de restrictions en matière d'ouverture au public, contrairement à 2020.

Perspectives pour la fin d'exercice

Les tendances des prises de commandes début juillet et les ouvertures de comptes en cours de finalisation permettent à Fiducial Office Solutions d'être confiant pour la fin de l'exercice.

Pour l'ensemble de l'exercice 2020/2021, le groupe prévoit un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 190 ME et un résultat opérationnel consolidé en amélioration par rapport à N-1.