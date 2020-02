Fiducial Office Solutions compte améliorer son résultat opérationnel sur le nouvel exercice

Crédit photo © Alexandra Saintpierre

(Boursier.com) — Pour le 1er trimestre de son exercice, Fiducial Office Solutions réalise un chiffre d'affaires de 49,75 millions d'euros (49,53 ME un an plus tôt), soit une légère croissance de +0,47%. C'est notamment le segment du Middle Market qui porte cette croissance. Le lancement du nouveau catalogue pour 2020, la mise en service du nouveau site e-commerce, la poursuite de l'élargissement de l'offre et le déploiement de nouveaux comptes clients, devraient permettre à la société de prolonger cette tendance de croissance sur l'ensemble de l'exercice.

Pour l'exercice 2019/2020, Fiducial Office Solutions devrait atteindre un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 200 ME, et un résultat opérationnel consolidé en amélioration.