Fiducial Office Solutions a maintenu le cap au 1er semestre, malgré la crise

Crédit photo © Alexandra Saintpierre

(Boursier.com) — Pour le 1er semestre de l'exercice 2019-2020, Fiducial Office Solutions a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 97,4 millions d'euros sur l'ensemble de ses marchés, en dégradation limitée par rapport au même semestre de l'exercice précédent (100,8 ME).

En effet, à compter du 17 mars, les sociétés de Fiducial Office Solutions ont été impactées par les effets de la crise sanitaire liés au COVID-19, sous diverses formes et avec plus ou moins d'ampleur. Elles ont été impactées par les mesures de confinement mises en place pour en limiter la diffusion du coronavirus. La baisse de nos ventes a été très importante sur les 15 derniers jours du mois de mars suite à l'arrêt de l'activité économique. Nous nous sommes très rapidement adaptés à cette situation en adaptant nos méthodes de travail, notamment en favorisant le télétravail et en adaptant nos charges variables au niveau d'activité. Dans le même temps nous avons pris des mesures d'activité partielle pour les collaborateurs les plus impactés par cette situation exceptionnelle. Par ailleurs, nous avons décidé, en garantissant le maximum de sécurité à nos collaborateurs, d'assurer dans les meilleures conditions possibles la continuité de nos activités et services pour nos clients , explique Fiducial Office Solutions.

Le taux de marge s'est amélioré de +0,7 point au 1er semestre, grâce à un meilleur partenariat avec les fournisseurs et à une meilleure défense des prix de vente. Le volume de marge atteint presque le niveau envisagé pour ce 1er semestre. Le résultat opérationnel s'établit à 1 ME sur la période.

Le bénéfice consolidé part du groupe sur le semestre est de 1 ME (1,1 ME au 31 mars 2019).

La structure financière de Fiducial Office Solutions reste solide au 31 mars 2020, avec des capitaux propres de 74,2 ME et des passifs financiers à long terme de 4,1 ME.

La trésorerie a été perturbée par des retards de règlements clients au début de la pandémie, dans une proportion supportable compte tenu de la surface financière de l'entreprise. Avec le soutien financier de l'actionnaire de référence, la trésorerie est redevenue normale dès le mois de juin.

Des perspectives plus digitales

L'arrêt brutal de l'activité économique lié à la crise sanitaire est extrêmement préoccupant pour notre secteur d'activité qui est très dépendant de l'environnement économique. Les circonstances actuelles font que nous avons été durement touchés en France au niveau de nos ventes de mars et d'avril. En Belgique et au Luxembourg l'impact a été moindre car ces deux sociétés se sont rapidement positionnées sur la vente de masques et de produits d'hygiène et par ailleurs leurs clients appartiennent à des secteurs moins exposés à la crise économique. Par contre Fiducial Office Stores a du fermer ses magasins suite aux mesures administratives et VeoPrint n'a pratiquement enregistré aucune vente pendant plusieurs semaines en raison de l'arrêt du secteur de l'évènementiel et de la communication. Heureusement les ventes de mai ont été moins impactées et nous avons bénéficié du redémarrage de l'économie post confinement , explique la société.

Dans le contexte sanitaire, Fiducial Office Solutions a donc mis en place un plan de continuité d'activité pour garantir les livraisons auprès des clients restés en activité, notamment ceux qui étaient en première ligne face au COVID-19. Une nouvelle gamme de produits autour de l'hygiène et de la sécurité au travail a été constituée pour répondre à la demande des clients.

Ces évènements exceptionnels nous ont amenés à repenser notre approche de la relation client. Le digital va prendre une place de plus en plus importante dans notre démarche commerciale et ce sera pour nous l'opportunité de proposer de nouveaux services à nos clients et de nous faire connaître auprès des entreprises privilégiant ce mode de relation commerciale avec leurs fournisseurs , indique Fiducial Office Solutions.

L'entreprise envisage un redressement régulier de ses ventes sur le second semestre, avec un retour à la situation avant la crise sanitaire pour octobre 2020. Pour l'exercice 2019-2020, elle prévoit un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 175 ME et un résultat opérationnel consolidé en baisse modérée par rapport à N-1.