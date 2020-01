Fiducial Office Solutions : 1,7 ME de bénéfice net pour l'exercice 2019

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé hors taxes de Fiducial Office Solutions pour l'exercice 2019 s'établit à 193,2 millions d'euros en progression de +3% par rapport à l'exercice précédent.

En France, cette performance a été réalisée pour l'essentiel sur le marché de la distribution de fournitures et équipements de bureau, dans un contexte toujours baissier en particulier pour les familles de produits les plus exposées à la dématérialisation des documents. En Belgique et au Luxembourg, dans un environnement de marché comparable à la France, les résultats sont en amélioration avec une légère croissance de nos ventes. Pour les autres activités, la contribution à l'activité d'ensemble s'améliore grâce à une meilleure maîtrise des coûts.

Le résultat opérationnel s'établit à 1,7 ME sur l'exercice.

En raison d'un résultat financier neutre, le résultat net consolidé part du groupe s'établit à 1,7 ME (1,4 ME en 2018), soit 0,78 euro par action.

Au 30 septembre 2019, l'endettement total s'établit à un niveau très modéré par rapport aux capitaux propres.

Conclusion et perspectives

Les projets que nous avons engagés l'an dernier, nouvelle plateforme e-commerce et élargissement de l'offre de produits et solutions, vont profondément transformer notre société. Les impacts sont multiples, parfois complexes, mais nécessaires pour devenir une entreprise digitale et multicanal organisée autour du client , indique le management qui poursuit : Les enjeux sont importants en matière d'organisation, de transparence et de modèle de commercialisation. Par contre les retombées économiques devraient être importantes en termes de nouveaux clients, de notoriété et de partenariats avec nos fournisseurs .

Pour l'exercice 2019/2020, Fiducial Office Solutions devrait atteindre un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 200 ME et présenter un résultat opérationnel consolidé en amélioration.