Fiducial Office Solutions : 1,3 ME de bénéfices en 2020

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé hors taxes du groupe Fiducial Office Solutions pour l'exercice 2020 s'établit à 175 millions d'euros, en retrait de -9,4% par rapport à l'exercice précédent et -6,7% à périmètre constant. La situation conjoncturelle exceptionnelle créée par la pandémie de la covid-19 explique en grande partie cette évolution.

Le résultat opérationnel s'établit à 1,3 ME sur l'exercice. En raison d'un résultat financier présentant une charge financière nette de -0,2 ME et du résultat net de cession des titres Veoprint pour 0, 2 ME, le résultat net consolidé part du groupe s'établit à 1,3 ME.

Au 30 septembre 2020 l'endettement total s'établit à un niveau non significatif par rapport aux capitaux propres.

La nouvelle décision de confinement décidée par l'exécutif, pour une période minimum du 30 octobre au 1er décembre 2020, risque à nouveau d'avoir des répercussions sur le secteur d'activité de Fiducial Office Solutions qui est très dépendant de l'activité économique. Même si les secteurs d'activité autorisés à travailler pendant le confinement sont plus nombreux qu'au printemps, l'entreprise s'attend à une répercussion sur ses ventes en raison de l'inquiétude sur la croissance avec l'érosion du climat des affaires, d'une utilisation plus large du télétravail pour les collaborateurs de clients et d'un risque de défaillances d'entreprises grandissant au cours des prochains mois.

Cependant, la continuité d'activité est assurée grâce :

- à un niveau d'activité qui ne faiblit pas trop

- à notre capacité à nous adapter au nouveau contexte de relation commerciale avec les clients

- au soutien de notre actionnaire

Perspectives

Il est difficile d'envisager sereinement l'avenir alors que l'épidémie de corona virus est actuellement très présente dans les pays où nous sommes implantés. Les dommages collatéraux de cette crise sanitaire sont aujourd'hui insoupçonnés mais nous pouvons légitimement penser qu'ils impacteront négativement notre économie. Notre secteur d'activité étant très sensible au PIB, nous devrons nous adapter mois après mois à l'évolution de la situation , explique le management de Fiducial Office Solutions qui ajoute : Dans ce contexte d'incertitude nous serons vigilants à la maîtrise de nos coûts. Enfin notre solidité financière nous permettra de participer à la consolidation de notre marché, en saisissant les opportunités qui pourraient se présenter .

Pour l'exercice 2020-2021 Fiducial Office Solutions devrait atteindre un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 187 ME et présenter un résultat opérationnel consolidé en amélioration.