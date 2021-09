Fiberklaar choisit Solutions 30 en tant que partenaire pour ses déploiements FTTH en Flandre

(Boursier.com) — Fiberklaar , entreprise fondée en 2021 par EQT Infrastructure et Proximus pour concevoir, construire et entretenir un réseau FTTH ouvert et accessible à tous les opérateurs en Flandre, a sélectionné Solutions 30 comme l'un de ses principaux partenaires. Au cours des sept prochaines années, Fiberklaar a pour ambition de connecter 1,5 million de foyers à l'Internet très haut débit et d'installer 300.000 connexions dans les deux années à venir. Dans le cadre de son processus de sélection de partenaires à long terme qui contribueront à bâtir le plus grand réseau haut débit de Flandre, Fiberklaar a sélectionné Solutions 30 et lui a confié la connexion de 60.000 foyers par an. Les deux sociétés ont signé un accord-cadre avec effet au 21 septembre 2021.

Commentant cet accord, Rik Missault, Chief Executive Officer de Fiberklaar, a déclaré : "Nous sommes très heureux de compter Solutions 30 parmi nos principaux partenaires dans notre plan ambitieux de développement d'un réseau de fibre optique ouvert en Flandre. Cette coopération à long terme avec une entreprise expérimentée est vitale pour nous afin de fournir aux foyers flamands un Internet ultra rapide et stable. Solutions 30 a déjà commencé les préparatifs du déploiement à Lokeren et d'autres villes vont suivre."

Luc Brusselaers, Chief Revenue Officer de Solutions 30, s'est réjoui de cet accord : "Nous remercions Fiberklaar pour sa confiance. Au cours des cinq dernières années, Solutions 30 a développé une grande expertise dans le déploiement de la fibre optique, notamment en France, en Pologne et en Espagne, ce qui va nous aider à accompagner la montée en charge rapide des déploiements FTTH en Flandre. Nous sommes très fiers de faire partie d'un projet d'une telle envergure et nous nous engageons pleinement à pérenniser son succès, tout en créant de la valeur et des opportunités d'emplois dans le pays. Ce nouveau contrat pour Solutions 30 en Belgique prouve notre capacité à accélérer la croissance lorsque nous atteignons la taille critique dans une région et témoigne de notre engagement continu sur le marché du numérique, en plein essor dans toute l'Europe."