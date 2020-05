Fiat Chrysler Automobiles lourdement déficitaire

(Boursier.com) — Fiat Chrysler Automobiles a affiché une perte conséquente au premier trimestre, mais reste engagé dans son projet de fusion avec le Français PSA. La perte nette trimestrielle, conséquence de la pandémie et de l'impact économique très défavorable, a révélé une perte nette des opérations continues de 1,83 milliard de dollars, contre un bénéfice positif un an auparavant. Du fait de l'incertitude actuelle liée à la pandémie Covid-19, le groupe retire prudemment sa guidance annuelle 2020 et offrira de nouvelles estimations dès que cela sera possible.