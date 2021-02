FFP prend une participation dans International SOS

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — FFP a signé un accord en vue de l'acquisition d'une participation minoritaire dans la société International SOS, à l'occasion principalement d'une augmentation de capital, pour un montant de 306 M$. FFP va ainsi contribuer à la poursuite du développement d'une société au positionnement jugé "unique au monde dans les domaines de la santé et de la sécurité". Fondée en 1985 à Singapour par Arnaud Vaissié et le Dr. Pascal Rey-Herme, International SOS propose des prestations de prévention médicale et de sécurité, d'accès aux soins et d'intervention en cas d'urgence, aux entreprises internationales et aux organisations gouvernementales. Présente dans 85 pays, la société compte 10.000 experts de la santé, de la sécurité et de la logistique dédiés au soutien et à l'assistance de 12.000 organisations 24h/24 et 7j/7. La société a réalisé, lors de son exercice clos au 30 juin 2020, un chiffre d'affaires de 1,2 Md$, équilibré entre l'Amérique, l'Asie-Pacifique et l'EMEA.

FFP rejoint les fondateurs et cadres dirigeants du groupe, actionnaires majoritaires, aux côtés de Cobepa, et participera à la gouvernance de la société, dans la lignée de sa stratégie d'investisseur minoritaire actif de long terme.