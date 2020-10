FFP nomme Sébastien Coquard en tant que Managing Director

(Boursier.com) — FFP annonce que Sébastien Coquard, Head of Investments and Investor Relations, a été promu Managing Director de la société. Il a rejoint FFP en 2006 pour constituer et diriger l'équipe d'investissement. Cette promotion intervient suite au changement de gouvernance à la tête de FFP, qui a vu Robert Peugeot devenir Président du Conseil d'administration et Bertrand Finet Directeur Général. Dans ses nouvelles fonctions, il va contribuer et participer aux décisions stratégiques aux cotées du Directeur Général. Il restera à la tête de l'équipe d'investissement, aujourd'hui composée de 10 personnes, et continuera à gérer les relations de FFP avec les investisseurs et les analystes. Avant de rejoindre FFP, il travaillait à la direction des investissements à long terme du groupe AGF après avoir été dans les équipes d'Equity Capital Markets et de fusions & acquisitions d'Oddo, et de financements structurés chez Paribas.