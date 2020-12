FFP : le groupe familial Peugeot renforce de 2% sa détention au capital de Peugeot SA

(Boursier.com) — Le contrat d'"equity swap" conclu avec un prestataire de services d'investissement et annoncé le 9 mars 2020 a été dénoué de manière anticipée... Le nombre total d'actions Peugeot SA acquis au titre de ce contrat est de 18,1 millions, pour un montant total de 228 ME.

Les titres acquis représentent 2% du capital de Peugeot SA, conformément à l'autorisation prévue par l'Accord de Rapprochement signé entre Peugeot SA et Fiat Chrysler Automobile NV, le 18 décembre 2019.

L'intégralité des titres Peugeot SA du groupe familial Peugeot est désormais portée par Maillot I, société détenue à 76,5% par FFP et à 23,5% par son actionnaire majoritaire Etablissements Peugeot Frères. Sa détention s'élève désormais à 14,38% du capital et 19,36% des droits de vote de Peugeot SA.

Ce dénouement s'inscrit dans le cadre de la fusion prochaine entre Peugeot SA et Fiat Chrysler Automobiles, prévue à l'issue des assemblées générales des deux groupes qui se tiendront le 4 janvier 2021.