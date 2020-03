FFP : l'ANR s'établit à 179,5 euros à fin 2019

Crédit photo © Peugeot

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2019, l'Actif net réévalué (ANR) par action de FFP s'établit à 179,5 euros (150,3 euros au 31 décembre 2018), soit une hausse de +19,4% sur l'année. La valeur des titres Peugeot SA est en hausse de +14,2% en 2019, et la plupart des participations cotées se sont appréciées significativement, portées notamment par leur bonne performance opérationnelle. Les actifs non cotés ont aussi contribué à la performance de l'année.

Le résultat net consolidé, part du groupe 2019, se monte à 131 ME (115 ME publié en 2018). L'évolution du résultat s'explique principalement par la croissance des dividendes reçus des titres de participations non consolidées qui sont en augmentation de 40% par rapport à l'exercice 2018. Il s'agit principalement de l'augmentation du dividende de Peugeot SA, du dividende exceptionnel de JAB Holding, et du 1er dividende de Signa Prime Selection.

Au 31 décembre 2019, la dette nette de FFP s'élève à 763 ME (561 ME au 31 décembre 2018). Les lignes de crédit non utilisé fin 2019 totalisent 594 ME.

Dividende

Compte tenu de l'environnement adverse de la crise sanitaire COVID-19, le Conseil d'administration de FFP a décidé de proposer à la prochaine Assemblée générale des actionnaires un dividende ordinaire de 2,15 euros par action, équivalent à celui versé au titre de l'année 2018.

Perspectives

"FFP a obtenu de bons résultats en 2019, avec un actif brut qui dépassait 5 MdsE en fin d'année. Le produit de la cession de DKSH a rapidement été redéployé, en particulier dans Signa Prime Selection", indique Robert Peugeot, Président de FFP qui conclut : "L'année 2020 démarre par une crise sanitaire inédite qui met un coup d'arrêt à la croissance mondiale. La chute des marchés boursiers impacte la valeur des participations de FFP et ainsi, celle de son actif net. La diversification de nos actifs et l'endettement mesuré sont des atouts dans cette période. J'adresse aux équipes de toutes nos sociétés un message de soutien dans la traversée de cette crise".

Rappelons que Robert Peugeot devrait quitter la Direction générale de FFP tout en se maintenant à la présidence du Conseil d'Administration, à l'issue de la prochaine Assemblée générale.