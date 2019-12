FFP investit 25 M$ dans le secteur des animaux de compagnie aux côtés de JAB Holding

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — FFP investit approximativement 25 M$ dans la nouvelle plateforme de JAB dédiée au pet care (animaux de compagnie), qui regroupe Compassion First et NVA, ses deux premières acquisitions annoncées en février et juin 2019 :

- d'une part, Compassion First opère un réseau de plus de 40 cliniques et centres de soins spécialisés aux Etats-Unis. Le groupe a été fondé en 2014 par son actuel Directeur Général, John Payne, et propose des soins vétérinaires spécialisés et d'urgence. Le groupe souhaite répliquer dans le milieu vétérinaire le modèle de la "Mayo clinic".

- d'autre part, National Veterinary Association (NVA) est l'un des plus importants groupes vétérinaires dans le monde. Sous l'impulsion de son actuel Directeur Général, Greg Hartmann, le groupe a développé un réseau de plus de 800 cliniques vétérinaires généralistes, spécialisés, équines, ainsi que des pensions pour animaux de compagnie dans plusieurs pays, notamment aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, et en Nouvelle-Zélande. La société compte désormais plus de 14 000 employés et plus de 3 000 vétérinaires.

Cet investissement fait partie d'un engagement de 100 M$ aux côtés de JAB Holding pour continuer à financer ses prochains développements, principalement dans le secteur des animaux de compagnie.

Ce secteur bénéficie d'une tendance de croissance tirée par une hausse du nombre de propriétaires ainsi qu'une augmentation des dépenses par animal. Il a démontré sa résilience lors des derniers cycles économiques, et continue d'offrir des opportunités de consolidation et de montée en gamme. Le vétérinaire reste le principal référent pour les propriétaires tout au long de la vie de leur animal de compagnie, et le potentiel de synergies entre les cliniques et les autres acteurs du secteur est significatif.

JAB est un groupe non coté détenant des participations dans des entreprises du secteur des biens de consommation. Le groupe est dirigé par deux associés-gérants, Peter Harf et Olivier Goudet ainsi que 8 autres associés. La stratégie de JAB consiste à sélectionner puis investir dans des marques de grande consommation avec des perspectives de croissance à long terme et à mettre en place des équipes de management du meilleur niveau afin de générer de la création de valeur dans la durée.