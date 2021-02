FFP et Etablissements Peugeot Frères renomment la structure portant leurs participations dans Stellantis et Faurecia

(Boursier.com) — Etablissements Peugeot Frères et FFP annoncent le changement de dénomination sociale de leur filiale commune Maillot I, pour la renommer Peugeot 1810.

Cette filiale, à qui Etablissements Peugeot Frères et FFP ont apporté en septembre 2020 l'intégralité de leurs titres Peugeot SA et Faurecia, détient 7,2% de Stellantis, ensemble né de la fusion entre le Groupe PSA et Fiat Chrysler Automobiles en janvier 2021.

Maillot I sera renommée Peugeot 1810, valorisant ainsi la longue histoire industrielle de la famille Peugeot qui a été à l'origine des deux groupes que la société détient. Ce pôle d'investissement et d'expertise automobile affirme ainsi sa légitimité historique, son héritage industriel et sa connaissance des enjeux auxquels le secteur automobile fait face à l'heure actuelle.

Détenue à 23,5 % par les Etablissements Peugeot Frères et à 76,5 % par FFP, cette entité est le 2e actionnaire du 4e groupe automobile mondial.

Les actionnaires de Stellantis devront approuver le 8 mars prochain la distribution de ses actions Faurecia, ce qui, le cas échéant, donnerait à Peugeot 1810 la détention de 3,14% de l'équipementier automobile.