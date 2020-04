FFP : curseur ajusté

Crédit photo © Peugeot

(Boursier.com) — FFP est stable ce mercredi à 60,40 euros, alors qu'au 31 décembre dernier, l'Actif net réévalué (ANR) par action de la holding s'est établi à 179,5 euros contre 150,3 euros au 31 décembre 2018, soit une hausse de +19,4% sur l'année.

La valeur des titres Peugeot SA est ressortie en hausse de +14,2% en 2019, et la plupart des participations cotées se sont appréciées significativement, portées notamment par leur bonne performance opérationnelle. Les actifs non cotés ont aussi contribué à la performance de l'année.

Le résultat net consolidé, part du groupe 2019, s'est monté à 131 ME (115 ME publié en 2018). L'évolution du résultat s'expliquait principalement par la croissance des dividendes reçus des titres de participations non consolidées qui sont en augmentation de 40% par rapport à l'exercice 2018. Il s'agit principalement de l'augmentation du dividende de Peugeot SA, du dividende exceptionnel de JAB Holding, et du 1er dividende de Signa Prime Selection.

Au 31 décembre 2019, la dette nette de FFP s'élève à 763 ME (561 ME au 31 décembre 2018). Les lignes de crédit non utilisé fin 2019 totalisent 594 ME. Parmi les derniers avis de brokers, HSBC ne vise plus qu'un cours de 69 euros, contre 113 euros précédemment...