FFP : au vert !

FFP : au vert !









(Boursier.com) — Le lancement du projet 'Arboretum' emmené par Icawood, BNP Paribas Real Estate, FFP et d'autres investisseurs institutionnels et familiaux est sur les rails ! Porté depuis quatre ans par BNP Paribas Real Estate et WO2, ce projet de campus de 126.000 m2 de bureaux et services bas carbone en bois, agrémenté de 25 hectares de parc en bordure de Seine, est situé à Nanterre La Défense, à proximité d'un hub ferroviaire RER-SNCF et de l'Université de Nanterre-Paris X.

"Il s'agit d'une véritable ville dans la nature, construite en bois massif, avec les technologies les plus avancées en matière de maîtrise des émissions carbone", expliquent les promoteurs. Le site pourra accueillir 8.000 à 10.000 personnes. Les travaux débuteront cet été pour une livraison prévue fin 2022.