FFP a placé pour 69 ME d'actions Seb auprès d'investisseurs institutionnels

FFP a placé pour 69 ME d'actions Seb auprès d'investisseurs institutionnels









Crédit photo © Seb

(Boursier.com) — FFP - Foncière et Financière de Participations a engagé la cession de 500.000 actions Seb représentant environ 1% du capital de la société au 30 juin. Cette opération a été réalisée dans le cadre d'un placement par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres réservé aux investisseurs institutionnels.

Cette opération a été réalisée avec succès sur la journée du 27 juillet. Le placement a été effectué au prix de 138,5 euros pour un montant total de 69 millions d'euros.

A l'issue de l'opération, FFP détient environ 4% du capital et 5,2% des droits de vote de Seb.

FFP s'est engagée à conserver l'intégralité de sa participation pour la période expirant 120 jours après le règlement-livraison du placement, sous réserve de certaines exceptions usuelles.