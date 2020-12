Ferrari va devoir trouver un remplaçant à Louis Camilleri

(Boursier.com) — Ferrari doit se trouver un nouveau patron ! 30 mois après son arrivée à la tête du constructeur italien, Louis Camilleri a démissionné de son poste de directeur général pour raisons personnelles. Il sera remplacé, à titre intérimaire, par le président du Conseil John Elkann. Louis Camilleri avait succédé à l'emblématique Sergio Marchionne en juillet 2018 après le décès soudain de ce dernier. Si L.Camilleri, 65 ans, a dû être hospitalisé après avoir attrapé le Covid-19, sa démission ne serait pas la raison principale de son départ.

Sous sa direction, Ferrari est devenu l'un des titres les plus performants du secteur automobile en Bourse, la demande pour ses voitures ultra-premium ayant notamment résisté à la pandémie de coronavirus. La société a lancé cinq nouveaux modèles en 2019, ce qui lui a permis de franchir pour la première fois la barre des 10.000 unités vendues sur un an. "Louis a fait preuve d'un sens inébranlable des responsabilités en assurant la continuité de notre organisation, tout en guidant Ferrari vers l'avenir grâce à un plan stratégique ambitieux et clairvoyant", a déclaré M.Elkann.

Chief Executive Officer Louis Camilleri Retires for Personal Reasons; Executive Chairman John Elkann acting Chief Executive Officer. https://t.co/UhE1IYXoig — Ferrari (@Ferrari), via Twitter

Selon les sources de 'Bloomberg', le Conseil d'administration doit se réunir la semaine prochaine pour discuter du processus de remplacement. Enrico Galliera, directeur marketing et commercial ferait partie des candidats internes potentiels au poste de DG.

L'une des importantes tâches qui incombera au successeur de L.Camilleri sera d'assurer la transition vers l'électrique alors que le constructeur de luxe n'échappera pas aux réglementations plus strictes en matière d'émissions dans l'Union européenne et sur d'autres marchés. Alors que l'entreprise a récemment indiqué que 60% de ses modèles seront équipés d'un moteur hybride d'ici 2022, L.Camilleri avait exprimé des doutes quant au passage de la marque au tout électrique.

Selon des propos repris par Bloomberg, le dirigeant avait d'ailleurs récemment critiqué les nouvelles réglementations environnementales européennes qui visent à réduire les émissions de CO2 en pénalisant la vente de véhicules équipés de moteurs particulièrement polluants, affirmant qu'elles ne tiennent pas compte de la rareté de la conduite de certains d'entre eux : "si vous prenez une Ferrari V-12 qui ne parcourt que 3 000 kilomètres par an, elle a probablement moins d'émissions qu'une très petite voiture qui roule tous les jours".

L'action Ferrari, qui a atteint le mois dernier un sommet historique à la Bourse de Milan, à 182,95 euros, est quasi stable cet après-midi autour des 176 euros.