Ferrari va accepter le Bitcoin

(Boursier.com) — Ferrari a commencé à accepter la cryptomonnaie comme moyen de paiement pour ses voitures de sport de luxe aux États-Unis, indique l'agence Reuters. L'agence rapporte ainsi, citant le directeur marketing et commercial de l'entreprise, que les clients de Ferrari aux États-Unis pourront désormais payer en Bitcoin, Ether et USDC. Le constructeur italien de Maranello prévoit également de déployer un programme similaire en Europe, selon Reuters. L'agence rappelle que Tesla avait commencé à accepter les paiements en Bitcoin en 2021, avant de faire machine arrière, Elon Musk ayant par la suite évoqué des questions environnementales. Enrico Galliera, le directeur marketing et commercial de Ferrari, a précisé à Reuters que les cryptomonnaies avaient fait des efforts de réduction de leur empreinte carbone par des innovations logicielles et un usage plus large de ressources renouvelables.

Ferrari explique que sa décision vient en réponse aux requêtes du marché et des concessionnaires, alors que de nombreux clients ont investi dans les cryptomonnaies. Le responsable de Ferrari évoque de jeunes investisseurs ayant fait fortune dans les 'cryptos', ou d'autres investisseurs plus traditionnels diversifiant leurs portefeuilles. "Cela nous aidera à entrer en contact avec des personnes qui ne sont pas nécessairement clientes, mais pourraient s'offrir une Ferrari", ajoute Galliera.