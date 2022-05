Ferrari: très bon début d'année

(Boursier.com) — Ferrari évolue peu en pré-séance à New York alors que le constructeur automobile italien vient de dévoiler des comptes en nette progression au premier trimestre mais globalement conformes aux attentes du marché. Le groupe de Maranello a réalisé sur la période un EBITDA de 423 millions d'euros, en hausse de 12,5% par rapport à l'année précédente, pour un chiffre d'affaires net de 1,186 milliard d'euros, en progression de 17,3%. La marge d'EBITDA atteint ainsi 35,6%. Le bénéfice net s'établit à 239 ME soit un bpa dilué de 1,29 euro. La firme au cheval cabré a écoulé 3.251 véhicules sur les trois premiers mois de 2022, soit 17,3% de plus qu'au T1 2021.

"Le premier trimestre a été caractérisé par un niveau record de chiffre d'affaires, d'EBITDA et de cash-flow libre industriel, qui a quasiment doublé à environ 300 millions d'euros ...Ces résultats ont été soutenus par une forte prise de commandes nettes, qui s'est poursuivie sur les trois premiers mois de l'année : aujourd'hui, le carnet de commandes couvre déjà bien 2023 et la plupart de nos modèles sont épuisés. Bien que 2022 ait été marquée par plusieurs incertitudes sur le scénario géopolitique, je reste donc optimiste quant aux perspectives de la Société que nous présenterons prochainement lors du Capital Markets Day", a déclaré le DG de Ferrari, Benedetto Vigna.