Ferrari : solide trimestre, prévisions dans le haut de fourchette

Crédit photo © Ferrari

(Boursier.com) — Ferrari grimpe en pré-séance à Wall Street, soutenu par la publication de comptes trimestriels supérieurs aux attentes du marché. Le constructeur automobile italien a réalisé au cours des trois mois clos fin septembre un Ebitda de 330 millions d'euros (300 ME de consensus), en hausse de 6,4% sur un an, pour des revenus en repli limité de 3% à 888 ME. La marge d'Ebitda s'est ainsi améliorée de 330 points de base à 37,2% grâce à un mix produit/prix favorable et à une limitation des coûts. Le groupe basé à Maranello a généré un cash-flow industriel positif de 77 ME. Il a livré 2.313 véhicules sur la période, en recul de 161 unités sur un an, et compte bien récupérer cette année 500 unités sur les 2.000 perdues à la suite de la suspension de la production pendant sept semaines en raison de la pandémie de Covid-19.

Fort de cette performance, le management vise le haut de la fourchette des prévisions fournies au marché début août, à savoir un Ebitda ajusté d'environ 1,125 MdE pour des revenus supérieurs à 3,4 MdsE.