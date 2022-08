Ferrari: résultats records, guidance annuelle relevée

(Boursier.com) — Ferrari relève ses prévisions ! Fort d'un deuxième trimestre record, le constructeur de voiture de luxe anticipe désormais un Ebitda ajusté 2022 compris entre 1,70 et 1,73 millions d'euros pour des revenus d'environ 4,9 MdsE contre respectivement 1,65 à 1,70 ME et 4,8 MdsE précédemment.

Sur les trois mois clos fin juin, la firme transalpine a enregistré un résultat opérationnel de 323 millions d'euros, en hausse de 17,8%, pour des ventes de 1,3 milliard d'euros (+24,9%), supérieures aux attentes des analystes (1,2 MdE). L'Editda s'élève à 446 millions d'euros, en amélioration de 15,5% et le free cash-flow industriel ressort à 79 ME, soit le plus haut niveau jamais atteint pour un deuxième trimestre. Les expéditions ont augmenté de 29% à 3.455 unités par rapport à la même période l'an dernier, portées par la Ferrari Portofino M et la famille F8. Les augmentations les plus importantes sont survenues en Asie, où les expéditions vers la Chine continentale, Hong Kong et Taïwan ont plus que doublé.

Comme tous ses concurrents, Ferrari est lancé dans une course à l'électrification. Trois modèles à moteur hybride ont représenté environ 17% des expéditions totales au deuxième trimestre, et la société va investir environ 4,4 milliards d'euros pour développer des modèles entièrement électriques et hybrides rechargeables qui devraient représenter 60% de son portefeuille d'ici 2026.