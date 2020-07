Ferrari : remonte en flèche

Crédit photo © Ferrari

(Boursier.com) — Ferrari grimpe de 0,6% ce jeudi à 155,40 euros, alors que leconstructeur de voitures de luxe peut compter sur le soutien de plusieurs brokers, dont celui de RBC qui reste à l'achat en visant un cours ambitieux de 200 euros. Sans retrouver ses sommets proches des 170 euros avant la crise, le titre s'est bien repris depuis quelques semaines en bourse de Milan après être tombé dans la zone des 115 euros au plus fort de la crise au mois de mars dernier.

Rappelons que le constructeur a franchi pour la première fois la barre des 10.000 véhicules commercialisés l'an passé, tandis que ses résultats se sont fortement améliorés sur le dernier exercice. Sur les 12 mois clos fin décembre, le groupe italien avait ainsi enregistré un Ebitda ajusté de 1,269 milliards d'euros (+14%) pour des revenus en hausse de 10,1% (+8,2% à change constant), à 3,766 MdsE. La marge d'Ebitda ajusté ressort ainsi à 33,7% (+110 points de base). Porté par le succès de ses modèles Ferrari Portofino et '812 Superfast', Ferrari a vendu 10.131 voitures en 2019, soit 9,5% de plus que l'année précédente. La Chine, Hong Kong et Taiwan (+20,3%) et la zone EMEA (+15,8%) ont été les plus dynamiques...

Confiant, le management avait revu à la hausse ses objectifs 2020 malgré la situation en Chine. Entre temps, la crise sanitaire du coronavirus s'est étendue au reste du monde et le groupe a dû faire face aux mesures de confinement qui ont concerné la moitié du globe ces derniers mois. Côté F1, les conséquences de la crise se font sentir aussi, avec le départ en fin de saison du pilote Allemand Sebastian Vettel à l'issue de sa 6ème saison dans la "maison rouge". Il sera remplacé par l'Espagnol Carlos Sainz l'année prochaine...