Ferrari : rehausse ses prévisions annuelles

(Boursier.com) — Ferrari rehausse ses prévisions de profits ! Peu touché par la pénurie mondiale de semi-conducteurs, le constructeur de voitures de luxe anticipe désormais un Ebitda ajusté 2021 d'environ 1,52 milliard d'euros contre une projection antérieure de moins de 1,5 MdE. Le free cash-flow industriel est attendu à plus de 550 ME contre environ 450 ME précédemment. Le groupe transalpin, dont le premier véhicule entièrement électrique est attendu pour 2025, a enregistré au troisième trimestre un Ebitda ajusté de 371 millions d'euros (+12%) pour des ventes en hausse de 19% à 1,05 milliard d'euros. Les expéditions ont bondi de 18,6% à 2.750 unités.

Benedetto Vigna, DG de Ferrari, a commenté : "les solides résultats du troisième trimestre constituent un pas important vers la révision à la hausse des prévisions pour 2021. Les relations exceptionnelles avec les clients, fondamentales pour atteindre la croissance à deux chiffres au cours de ce trimestre et depuis le début de l'année, se reflètent dans les prises de commandes record dans le monde entier, en particulier en Chine et aux États-Unis. Ces résultats, ainsi que la solidité de notre vision et de l'équipe que j'ai l'honneur de diriger, me font envisager l'avenir avec beaucoup de confiance et d'optimisme".