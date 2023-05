Ferrari : pèse plus lourd que Stellantis en Bourse

(Boursier.com) — Ferrari dépasse Stellantis et se rapproche de la barre des 50 milliards d'euros de capitalisation ! La marque au cheval cabré affiche un gain de près de 35% depuis le début de l'année, ce qui en fait l'action la plus performante parmi les constructeurs automobiles européens. Avec 49 Mds$ de capitalisation à Milan, Ferrari pèse donc désormais plus lourd que son ancienne société-mère, dont l'action progresse 'seulement' de 12,5% depuis le premier janvier.

Contrairement au marché des voitures de masse, Ferrari ne souffre guère de l'érosion du pouvoir d'achat des ménages avec sa clientèle aisée. Comme le note 'Bloomberg', depuis sa scission en 2015, Ferrari affiche un retour total supérieur à 500%, contre environ 50% pour le secteur automobile européen, dividendes compris. Pour les opérateurs, Ferrari est désormais plus un acteur du luxe qu'un constructeur de voitures. "Ferrari a toujours été synonyme de luxe, et ses multiples le confirment également", note Vincenzo Longo, stratège chez IG. "Le titre a surperformé depuis le début de l'année et la tendance est à peu près comparable à celle des grands noms du luxe tels que LVMH".

Ferrari se négocie environ 41 fois les bénéfices à terme sur 12 mois, de loin le titre le plus cher d'Europe dans l'industrie automobile, et presque sur les mêmes niveaux que Tesla à Wall Street. "Nous avons pensé que nous étions 'couverts' pendant un certain temps en fixant des estimations juste au-dessus des prévisions au début de l'année, mais la capacité bénéficiaire de Ferrari continue de s'accélérer", soulignent les analystes de Jefferies.

Le constructeur a rehaussé ses objectifs en début d'année et a encore vu ses bénéfices flamber au premier trimestre avec la hausse de ses tarifs et une demande toujours soutenue pour ses différents modèles.