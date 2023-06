Ferrari n'abandonnera pas la Formule 1

(Boursier.com) — Ferrari n'abandonnera pas la course automobile. Même après une autre saison décevante sur les circuits de Formule 1, le constructeur italien affirme qu'il continuera à injecter des ressources dans le sport. "Beaucoup de technologies peuvent passer de la piste à la route", a indiqué à 'Bloomberg' Benedetto Vigna. Cela incitera le groupe de Maranello à continuer d'investir dans la course, a-t-il déclaré.

Le PDG de Ferarri a indiqué que la nouvelle usine de moteurs de nouvelle génération du constructeur automobile "sera prête en juin 2024", avec des plans pour dévoiler son premier modèle entièrement électrique au quatrième trimestre 2025. Ferrari, qui n'a pas remporté le Championnat du monde des constructeurs de Formule 1 depuis 2008, occupe la quatrième place parmi les constructeurs au classement 2023 après un résultat mitigé au Grand Prix d'Espagne le week-end dernier.

Le constructeur automobile est synonyme de compétition depuis sa création en 1939 - "RACE" est son symbole boursier - et la course "a été et sera dans l'ADN de notre entreprise", a ajouté B.Vigna. Mis à part les résultats, le dirigeant a déclaré que la concurrence offre une expérience d'apprentissage : "Il y a un moyen de s'améliorer, il y a un moyen d'apprendre. Nous devons faire une voiture qui soit toujours meilleure que la précédente".

Malgré ses difficultés sur la piste, Ferrari cartonne au niveau commercial alors que la demande de voitures de luxe n'a jamais été aussi forte malgré des prix de plus en plus élevés. En bourse, le groupe au cheval cabré pèse plus de 50 milliards d'euros.