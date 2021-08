Ferrari maintient le cap

(Boursier.com) — Ferrari a réaffirmé sa guidance ce jour en marge de la publication de solides résultats préliminaires consolidés pour le semestre. Sur le seul second trimestre, les livraisons totales ont pratiquement doublé à 2.685 unités. Elles sont même en légère hausse de 0,5% par rapport à 2019. Les revenus ont été de 1,035 milliard d'euros, près du double de l'an dernier. Les revenus T2 sont même en augmentation de 5,2% en comparaison de 2019. L'Ebitda trimestriel a été de 386 millions d'euros, triplant par rapport à l'année antérieure et grimpant de 23% par rapport à 2019. La marge d'Ebitda a atteint 37,4%. L'Ebit a été de 274 ME, contre 23 ME un an avant. Le bénéfice net s'est établi à 206 ME, 1,11 euro par titre. La génération de free cash flow industriel a été de 113 ME et la guidance pour l'année s'est améliorée à 450 ME, contre 350 ME. La guidance d'Ebitda reste inchangée. Le groupe avait auparavant indiqué qu'il était confiant dans l'atteinte du haut de fourchette.