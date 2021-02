Ferrari limite la casse en 2020

Ferrari limite la casse en 2020









Crédit photo © Ferrari

(Boursier.com) — Ferrari anticipe une hausse de ses résultats cette année après avoir dépassé tous ses objectifs en 2020. Sur l'exercice écoulé, le constructeur italien a ainsi dégagé un Ebitda de 1,143 milliards d'euros (-10%) pour des revenus de 3,46 MdsE, en repli de 8,1%. Le bénéfice net ajusté est ressorti à 534 ME (2,88 euros par titre) avec une marge opérationnelle de 20,7% (24,4% en 2019).

Le groupe table sur le nouvel exercice sur un Ebitda compris entre 1,45 et 1,50 MdE pour un chiffre d'affaires d'environ 4,3 MdsE. Le cash-flow industriel est anticipé autour de 350 ME après 172 ME en 2020. Des prévisions globalement en ligne avec les attentes des analystes.

Ferrari a livré 9.119 voitures l'an passé, en repli de 10%, avec l'arrêt de ses usines pendant 7 semaines en plein coeur de la pandémie en mars dernier.