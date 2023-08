Ferrari dope ses prévisions

(Boursier.com) — Ferrari , le constructeur italien de voitures de luxe, coté à Wall Street, a battu le consensus de profit sur le trimestre clos et relevé ses anticipations. Le titre ne réagit toutefois pas, après avoir grimpé déjà de près de 50% sur la place américaine depuis le début de l'année. La marque au cheval cabré a pourtant relevé ses estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté, après un deuxième trimestre supérieur aux attentes et forte d'un carnet de commandes jugé très solide. L'Ebitda ajusté annuel est anticipé entre 2,19 et 2,22 milliards d'euros désormais, avec les résultats des personnalisations des voitures et le mix produit, selon les commentaires du directeur général Benedetto Vigna. La guidance de marge d'Ebitda est confirmée à environ 38% sur l'année. La génération de trésorerie attendue est d'environ 900 millions d'euros.

Pour son deuxième trimestre, le constructeur a affiché des revenus de 1,474 milliard d'euros, en progression de 14,1% en comparaison de l'an dernier, avec les livraisons de 3.392 unités, soit un volume stable et en ligne avec les plans. L'Ebitda ajusté trimestriel a été de 589 millions d'euros, en croissance de 32%. Le bénéfice net ajusté a atteint 334 millions d'euros, soit 1,83 euro par titre. La génération de free cash flow industriel a été de 138 millions d'euros.