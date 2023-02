Ferrari : des résultats records

(Boursier.com) — Ferrari grimpe en pré-séance à Wall Street après une nouvelle publication de qualité et le relèvement de ses objectifs pour l'année en cours. Le constructeur italien de voitures de luxe s'attend désormais à un Ebitda d'au moins 2,13 MdsE en 2023, contre 2 MdsE annoncés en juin, pour des revenus de près de 5,7 MdsE. En 2022, la firme de Maranello a enregistré un EBITDA de 1,77 MdsE, en hausse de 15,8%, pour un chiffre d'affaires net de 5,095 MdsE (+19,3%). La marge d'EBITDA a atteint 34,8% et le free cash-flow industriel s'est élevé à 758 ME.

Ferrari a augmenté les prix de certains de ses modèles et bénéficie d'une clientèle fortunée moins durement touchée par la flambée de l'inflation et la hausse des taux d'intérêt. Le groupe a livré 3.327 véhicules au quatrième trimestre, en hausse de 13%, et 13.221 unités sur l'ensemble de 2022 (+19%).

"L'année dernière s'est terminée avec des résultats financiers exceptionnels qui ont atteint et dépassé nos prévisions et établi de nouveaux records dans tous les paramètres", a déclaré le DG de Ferrari, Benedetto Vigna. "Malgré un scénario macroéconomique mondial complexe, nous regardons vers l'avenir avec une grande confiance, encouragés par les nombreux signes et réalisations d'une Ferrari en évolution".

La première Ferrari entièrement électrique est attendue en 2025 alors que les modèles à batterie uniquement ainsi que les modèles hybrides rechargeables devraient composer l'essentiel du portefeuille de la société dans la seconde moitié de la décennie.