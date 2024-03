Ferrari : coup de frein nécessaire ?

(Boursier.com) — Trop haut, trop vite ? Citi recommande de 'vendre' le titre Ferrari alors que le constructeur automobile aligne les records en Bourse. La banque explique avoir du mal à justifier la " riche valorisation " du titre qui affiche déjà un gain de 25% en 2024 après une hausse de plus de 50% l'an passé. Selon le broker cité par 'Bloomberg', la force de Ferrari a conduit les actions à se négocier à 12 fois les ventes et à 57 fois les bénéfices estimés pour 2024, des multiples qu'il considère comme exagérés. C'est la première fois qu'il 'vend' la valeur depuis qu'il a initié sa couverture en septembre. Le courtier dit néanmoins qu'il apprécie toujours autant la qualité de Ferrari et ses perspectives de croissance à long terme et admet qu'il pourrait se tromper sur le timing de sa recommandation. Les marchés boursiers étant désormais plus concentrés que jamais sur les actions de "qualité", "Ferrari pourrait facilement aller plus loin".

Sur les 29 analystes suivant le constructeur répertoriés par 'Bloomberg', seuls 4 recommandent désormais de 'vendre' l'action.