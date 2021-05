Ferrari : bon début 2021 mais objectifs de moyen terme repoussés d'un an

Crédit photo © Ferrari

(Boursier.com) — Ferrari est sous pression avant bourse à Wall Street alors que le constructeur automobile vient de repousser d'un an ses objectifs 2022 en raison de la crise liée à la pandémie de coronavirus. Sur les trois premiers mois de l'exercice 2021, le groupe italien a réalisé un Ebitda ajusté de 376 millions d'euros (+18,6%) pour des revenus de 1,01 MdE, en hausse de 8,5%. Le bénéfice net a atteint 206 ME et le free cashflow industriel s'est établi à 147 ME. La firme a vendu 2.771 voitures sur la période, 1% de plus qu'il y a un an.

Le management se dit confiant dans sa capacité à atteindre le haut de la fourchette de ses prévisions pour 2021 grâce à d'excellents résultats trimestriels, à de solides prises de commandes nettes et à un carnet de commandes record à la fin mars. Il vise des revenus d'environ 4,3 MdsE, un Ebitda ajusté compris entre 1,45 et 1,50 MdE, soit une marge allant de 33,7 à 34,9% et un FCF industriel d'environ 350 ME.

Commentant les résultats et les perspectives, John Elkann, PDG par intérim, a déclaré : "Ce départ en fanfare est de bon augure pour le reste de l'année 2021 et témoigne de la résilience de notre modèle économique ainsi que du travail extraordinaire des femmes et des hommes de Ferrari. Pour l'avenir, nous prévoyons que les mesures prudentes que nous avons prises en 2020 et que nous poursuivons en 2021 pour ajuster nos dépenses en réponse à l'urgence de la Covid-19 reporteront d'un an la réalisation de nos prévisions pour la fin de l'année 2022. Cependant, la robustesse de notre carnet de commandes et les merveilleux nouveaux modèles que nous lancerons dans les années à venir constituent une base solide sur laquelle nous pourrons construire notre avenir ambitieux".