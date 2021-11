Ferrari appuie sur l'accélérateur pour 2021 !

(Boursier.com) — L 'action Ferrari a accéléré mardi à Wall Street, vrombissant de 3,6% à 248,33$ en séance après la publication de ses comptes du 3e trimestre. La crise du coronavirus semble déjà oubliée pour le fabricant italien de voitures de luxe, qui a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2021.

Ferrari a ainsi annoncé avoir livré 2.750 véhicules au troisième trimestre, en hausse de 19% par rapport à la même période de 2020. Les livraisons ont grimpé de 40% sur le continent américain et elles ont doublé dans la région Chine-Hong Kong-Taïwan. Les ventes du 3e trimestre ont grimpé de 18% pour atteindre 1,05 milliard d'euros contre 888 millions un an plus tôt.

Prévisions annuelles révisées à la hausse

La prestigieuse marque au cheval cabré a affiché un bénéfice net en hausse de 21% à 207 millions d'euros, alors que le consensus des analystes établi par Factset tablait sur 188 ME.

Ferrari a fait état de commandes "record" et a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Pour l'ensemble de 2021, Ferrari prévoit un Ebitda ajusté d'environ 1,52 MdE contre 1,45 à 1,50 MdE prévu jusqu'ici. L'Ebit ajusté est attendu autour de 1,05 MdE contre une fourchette de 0,97 à 1,02 Md$ auparavant. Les ventes annuelles sont attendues proches ou égales à 4,3 MdsE.