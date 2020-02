Ferrari : à fond la caisse

Crédit photo © Ferrari

(Boursier.com) — Exercice historique pour Ferrari. Le constructeur de voitures de luxe a pour la première fois franchi la barre des 10.000 véhicules commercialisés l'an passé tandis que ses résultats se sont fortement améliorés. Sur les douze mois clos fin décembre, le groupe italien a ainsi enregistré un Ebitda ajusté de 1,269 milliards d'euros (+14%) pour des revenus en hausse de 10,1% (+8,2% à change constant), à 3,766 MdsE. La marge d'Ebitda ajusté ressort ainsi à 33,7% (+110 points de base).

Porté par le succès de ses modèles Ferrari Portofino et '812 Superfast', Ferrari a vendu 10.131 voitures en 2019, soit 9,5% de plus que l'année précédente. La Chine, Hong Kong et Taiwan (+20,3%) et la zone EMEA (+15,8%) ont été les plus dynamiques.

The #FerrariRoma's divine details pictured with an iridescent sheen. Prepare for an elegant evening with #Ferrari's newest model. pic.twitter.com/0HUFXajEn5 — Ferrari (@Ferrari), via Twitter

Confiant, le management a revu à la hausse ses objectifs 2020 malgré la situation actuelle en Chine. Il vise ainsi un Ebitda ajusté compris entre 1,38 et 1,43 MdE pour un chiffre d'affaires supérieur à 4,1 MdsE.