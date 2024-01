Fermentalg vise 10 ME de chiffre d'affaires cette année

(Boursier.com) — Fermentalg annonce un objectif de chiffre d'affaires de 10 MEUR en 2024 et de plus de 25 MEUR de chiffre d'affaires à l'horizon 2026, contre 4 MEUR en 2023.

Fermentalg indique que la somme des commandes et contrats annuels, de moins de 1 MEUR début 2023, est aujourd'hui supérieure à 9 MEUR, soit une multiplication par plus de 10 en 12 mois et affirme ainsi que l'objectif de 10 MEUR de chiffre d'affaires 2024 déjà "sécurisé à 90%".

Ce très bon début d'année devrait permettre à Fermentalg d'afficher un chiffre d'affaires en forte croissance dès le 1er trimestre 2024.