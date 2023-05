Fermentalg : un effet de base difficile au 1er trimestre

(Boursier.com) — Les ventes de Fermentalg, au 1er trimestre 2023, s'élèvent à 1,5 millions d'euros, en retrait de -48% par rapport à la même période de l'exercice précédent qui avait enregistré un trimestre record pour Fermentalg et où se reflétait pleinement la montée en puissance de la gamme d'Oméga-3s DHA Origins. Le 1er trimestre 2023 enregistre toutefois une progression de 3% par rapport au 4e trimestre 2022 et de +49% par rapport au 3e trimestre 2022. Ces ventes, principalement réalisées sur le segment des Oméga-3s, en Europe et en Amérique du Nord, comprennent également les revenus (125 kE) issus d'une seconde production industrielle du colorant alimentaire bleu naturel Blue Origins.

Lancements de nouveaux produits

Ce début d'année est également marqué par la diversification de l'offre produits de l'entreprise libournaise, grâce à une segmentation de marché. Elle vise à servir la demande d'Omega-3s combinant DHA et EPA, à proposer des formulations utilisables dans des aliments (chocolats, gommes) et à développer le segment de l'alimentation infantile.

Fermentalg entend ainsi renforcer son portefeuille d'offres en 2023 et l'assise commerciale de son activité Lipides avec la promotion de son huile la plus concentrée du marché et enrichie en acides gras essentiels pour couvrir l'intégralité du marché des Oméga-3s. La gamme Lipides s'ouvre également de nouveaux débouchés grâce aux tendances de fond en faveur d'une alimentation fonctionnelle et de nouvelles habitudes alimentaires destinées à limiter l'impact sur les ressources animales.

En ce qui concerne le programme Colorants et Protéines, au-delà du colorant alimentaire bleu naturel précommercialisé par DDW, filiale du groupe Givaudan, Fermentalg prépare le lancement en fin d'année d'un bioactif antioxydant à partir de la phycocyanine.