Fermentalg : trésorerie renforcée, ''2020 ne sera pas une année blanche''









Crédit photo © Fermentalg

(Boursier.com) — Après la forte croissance du 1er trimestre 2020 (chiffre d'affaires multiplié par près de 7 fois par rapport au 1er trimestre 2019), l'activité commerciale de Fermentalg a été perturbée au 2e et au 3e trimestres par la crise sanitaire, à cause notamment des retards pris par les clients dans les lancements de nouveaux produits.

Le chiffre d'affaires à fin septembre 2020 atteint ainsi 0,9 million d'euros (1,1 ME à fin septembre 2019).

Fermentalg confirme que des signes encourageants de reprise d'activité apparaissent, avec la signature de premières ventes à des nouveaux clients et de nouvelles commandes de clients existants . A ce jour, Fermentalg a enregistré plus de 1 ME de commandes à livrer avant la fin de l'année 2020, et table donc sur des ventes en croissance au 4e trimestre 2020. Elles devraient porter le chiffre d'affaires annuel à un niveau au-moins équivalent à celui de 2019 (1,9 ME) malgré l'impact de la crise mondiale.

Malgré les incertitudes persistantes sur la crise sanitaire et ses conséquences économiques, nous avons réussi à concrétiser des avancées sur chacune de nos trois plateformes. C'est une belle réussite à mettre au crédit de nos équipes et la confirmation, même si nous constatons quelques décalages, que 2020 ne sera pas une année blanche , commente Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg.

Trésorerie brute renforcée

Les développements de ses 3 programmes majeurs confirment la capacité de la société à exécuter sa feuille de route malgré les aléas conjoncturels. La trésorerie dont dispose Fermentalg à ce jour lui permet d'envisager une sortie de crise sanitaire de façon sereine.

En complément des financements sécurisés au cours du 1er semestre 2020, Fermentalg a obtenu en juillet 2020 un prêt "Soutien Innovation" d'1 ME de la part de Bpifrance remboursable sur 5 ans. A fin septembre 2020, Fermentalg dispose ainsi d'une trésorerie brute de 11,3 ME (8 ME à fin 2019. Ce montant ne tient pas compte du Crédit Impôt Recherche 2019 (1,6 ME) encaissé en octobre 2020.

Fermentalg et le Groupe DIC ont finalisé leur accord de prolonger leur partenariat de recherche de 1 an, et de repousser l'échéance des obligations convertibles souscrites par DIC (5 ME) jusqu'en octobre 2021.