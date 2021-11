Fermentalg : très bonne dynamique de chiffre d'affaires sur 9 mois

(Boursier.com) — Sur le plan commercial, Fermentalg confirme le succès grandissant de la gamme d'huiles DHA Origins avec des ventes de près de 1,2 million d'euros au 3è trimestre 2021.

Les ventes se montent à 3,7 ME sur les 9 premiers mois de l'année. Le volume de ventes sur 9 mois a ainsi quadruplé par rapport au niveau de 2020, et est multiplié par 3,5 par rapport à celui de 2019.

Afin d'entretenir au mieux cette dynamique, Fermentalg poursuit son travail de renforcement et d'optimisation de l'ensemble de sa chaîne logistique d'approvisionnement.

En parallèle, Fermentalg poursuit le développement industriel de Blue Origins, son colorant alimentaire naturel bleu, dans le cadre du partenariat avec D.D. Williamson Inc. (DDW). La société a franchi, au début du 3e trimestre 2021, un premier jalon technique (milestone), lié à la performance et à la productivité du procédé. Fermentalg et DDW sont maintenant engagés dans la phase d'industrialisation du procédé de fabrication avec l'objectif de fournir les premiers échantillons pré-commerciaux en 2022 pour un début de commercialisation courant 2023.

Enfin, dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, CarbonWorks, la co-entreprise créée au début du 3è trimestre par Fermentalg et Suez, a mis en service son premier démonstrateur de capture et de bioconversion du CO2 à grande échelle.

23,9 ME de trésorerie

A fin septembre 2021, Fermentalg disposait d'une trésorerie brute de 23,9 ME (22,7 ME à fin juin 2021), intégrant notamment l'encaissement du CIR (1,5 ME) et le paiement de 1 ME de DDW sous la forme d'une avance remboursable sur les livraisons futures de produits après le franchissement du 1er milestone lié au développement de Blue Origins.

Fin octobre, Fermentalg a procédé au remboursement de l'obligation de 5 ME souscrite en 2017 par DIC Corp. et annoncé une prochaine augmentation de capital de 5 ME souscrite par Theodore H. Nixon, Président de DDW. Cette levée de fonds sera accompagnée d'une attribution gratuite de bons de souscriptions d'actions (BSA Blue) à l'ensemble des actionnaires.