Fermentalg : star du jour

(Boursier.com) — Dans le vert pour la sixième séance consécutive, Fermentalg est la star du jour sur la place parisienne. Dans de très gros volumes, le titre de la société spécialisée dans l'exploitation bioindustrielle des micro-algues bondit de 5,5% à 3,1 euros. Le groupe a dévoilé une très bonne nouvelle hier soir puisqu'il a reçu l'aval du régulateur pour la commercialisation des huiles DHA Origins pour le vaste marché de la nutrition infantile en Europe.

L'inclusion du DHA dans les laits infantiles est obligatoire dans l'Union Européenne depuis 2020. Ce mouvement règlementaire favorable devrait soutenir la demande mondiale en oméga-3s (EPA et DHA), marché d'ores et déjà estimé à 1,44 Md$. Fermentalg fait partie des rares fournisseurs dont les huiles d'algues ont été jugées sûres et produites selon des normes suffisamment élevées pour garantir leur adéquation à cette population vulnérable. Le groupe commercialise déjà son produit phare dans la nutrition infantile aux Etats-Unis.

Au 1er semestre 2021, Fermentalg a annoncé un triplement de ses ventes, à 2,5 ME, grâce au succès grandissant de la gamme DHA Origin.

Malgré un titre multiplié par plus de deux depuis le premier janvier, le chemin est encore long pour les investisseurs présents au tour de table depuis l'introduction en bourse de la société en 2014. Le prix de l'IPO avait en effet été fixé à 9 euros par action.